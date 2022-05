Olivier MEREL

Commercial terrain depuis 25 ans , avec une grande experience dans la communication d'entreprise et le

Marketing Operationnel je cherche un nouveau challenge alliant communication et management !!





J ai la culture des relations publiques et suis passionne par les rencontres humaines que cela me permet de faire.

Toujours soucieux de dépasser les objectifs fixés dans le respect des règles établies, je suis à l'écoute de toutes les opportunités qui se présentent !

Vous voulez me rencontrer, évaluer ma motivation ....appelez moi au 0647868073 ou omerel@orange.fr

Merci

A bientôt !!!!



Mes compétences :

Commerce

Marketing opérationnel

Relations Publiques