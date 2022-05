Olivier MERESSE

Compétiteur toujours prêt à relever de nouveaux challenges, je mets un point d’honneur à assumer pleinement les responsabilités qui me sont confiées en travaillant avec sérieux et rigueur pour être le meilleur dans la fonction qui m’a été attribué.

Défenseur de l’épanouissement au travail, je privilégie toujours le dialogue et le respect pour atteindre les objectifs fixés, persuadé que la communication est l’une des clés de la réussite.

Conscient de mon potentiel et de mes limites, je me forme chaque jour pour obtenir les connaissances nécessaires à chaque nouveau poste sans hésiter à me remettre en question avec l’humilité nécessaire.

Actuellement en poste depuis 7 ans dans un métier alliant gestion et commerce, j’observe les opportunités professionnelles déterminé à gérer ma carrière dans le respect d’un équilibre avec ma vie privée. Mon futur poste sera obligatoirement stabilisé à Clermont Ferrand mais pourra inclure de nombreux déplacements même à l'étranger.



Mes compétences :

RIGOUREUX