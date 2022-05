Olivier MERLIN LACOUR SITE WWW.OLIVIERPEINTURE80.FR

PEINTURE DECORATION

RAVALEMENT. REVETEMENT SOLS ET MURS. ISOLATION INTERIEUR ET EXTERIEUR .POSE ET VITRIFICATION DE PARQUET BETON CIRER SABLAGE FACADE JOINT DE BRIQUE EXT.TOUT CORPS D'ETAT

Vous satisfaire est notre priorité

Pour vous satisfaire, nous attachons beaucoup d'importance à la qualité de notre travail et proposons les prix les plus compétitifs. Notre meilleure publicité provient de clients satisfaits, qui entretiennent notre image et notre notoriété.

Notre engagement de qualité

Nous respectons un certain nombre de règles très simples, garantes de la qualité de notre travail et de votre satisfaction :

Qualité de notre travail

Nous respectons les normes en vigueur (DTU). Les travaux réalisés font l'objet de finitions soignées.

Suivi des chantiers

Respect des délais, propreté sur le chantier, états d'avancement réguliers : nous garantissons une organisation rigoureuse de nos chantiers.

Besoin d'un devis, de conseils ? Contactez-nous !

Vous souhaitez recevoir une première estimation de vos travaux ou un devis détaillé ?

Du petit bricolage au grand travaux Le prestataire de service à l'écoute du particulier et de l'entreprise

Nous nous déplaçons dans toute la Picardie et la région parisienne et le nord

•DEPANNAGE EN TOUT GENRE •REMISE EN ETAT DE VOTRE HABITATION



. TOUT REVETEMENT DE SOL /TOUT REVETEMENT MURALE •ISOLATION DES COMBLES

•REFECTION SALLE DE BAIN /CHAMBRE/CUISINE/ WC •NETTOYAGE OU MISE EN PEINTURE DE FACADE /PIGNON/ TOITURE FIBRO TUILLE ARDOISE BARDAGE TOLE •CREATION DE DALLE TERRASSE

•Rénovation de combles (Placoplatre ; cloison alvéolaire ; parquets)

•Pose des faïences et du carrelage sous toutes ses formes (intérieur/extérieur)

•Rafraîchissement de vos peintures intérieures et extérieures

•Aménagement tous bois en extérieur (terrasse ; abris de jardin ; clôture et portail)

Suite à votre demande, en fonction de l'importance des travaux, nous effectuons un devis que nous vous soumettons.

