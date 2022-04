Jean-Francois MATHON

Fondateur de Simple & Solaire, entreprise née d'un constat simple :

Il y a peu de sites de vente de produits liés au solaire qui fournissent des équipements de qualité, et encore moins un conseil avisé !



C'est ainsi qu'est née Simple & Solaire, dont les investissements sont axés sur plusieurs plans :

= > humain

= > philosophique

= > financier

= > technologique



Il me semble tout à fait légitime d'exiger de son installation solaire qu'elle soit de qualité, qu'elle offre une durabilité maximale et qu'elle corresponde à vos besoins effectifs.



Simple & Solaire n'est pas une boutique de déstockage ni de "prix cassés". C'est un lieu où trouver en tout temps la meilleure qualité au juste prix, ce qui garantit un investissement sur le long terme.



http://www.simple-et-solaire.com/ : Une enseigne respectueuse de ses clients et de l'environnement.



Mes compétences :

Photovoltaïque

Ingénierie

Energies renouvelables

Afrique

Environnement

Vente

Distribution