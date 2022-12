Olivier MESSAC

Journaliste, secrétaire de rédaction puis rédacteur en chef (depuis 1984) dans la presse magazine. Centres d’intérêt majeur pour les arts, la culture, les sciences, l'éducation, les questions juridiques, de politique et de société. Expérience (1997-1999) dans le domaine de la communication et des relations publiques.



Compétences journalistiques polyvalentes : stratégie éditoriale, développement de projets, encadrement, animation de comités de rédaction, gestion des tâches, coordination, conception graphique, suivi d’exécution, préparation de dossiers, éditing, interviews, photos, reportages, réécriture…



En formation : société d'édition dans le domaine de la presse magazine et professionnelle (secteur culturel et touristique). Recherche chef de publicité pour gestion et développement de portefeuille clients ; conseil en communication, prospection auprès des annonceurs, et négociation des pages commerciales. Poste évolutif, basé à Paris. Profil : ouverture d’esprit, esprit d’équipe et d’entreprise ; sens de l’organisation, du contact et de la négociation ; connaissance des techniques marketing communication ; autonomie, rigueur, dynamisme et réactivité ; sans considération d’âge, d’expérience ou de niveau de formation. Adresser candidature motivée + CV + prétentions par e-mail.



Mes compétences :

Arts

Conception

Conception graphique

Création

Création d'entreprise

Culture

Développement

Développement de projets

Editing

Education

Encadrement

Journaliste

Presse

Presse magazine

Rédacteur

Rédacteur en chef

Rédaction

Sciences de l'éducation

Stratégie

Stratégie éditoriale