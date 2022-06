Olivier PEYRELADE

Bonjour,



J'ai commencé ma carrière en bureau d'études en 1997 à la ville de Limoges (dont je suis originaire) au service Equipement Urbain où j'ai appris la conception de voies, de giratoires puis plus précisément d'aménagement urbain en centre ville sur Autocad et Covadis (CDD de 2 ans) + 1 année de mission.

Je me suis installé en région parisienne pour améliorer mes compétences et me diversifier dans le domaine des VRD.

J'ai travaillé chez Synthèse Ingénierie avec M. Philippe Gérard et M. Eric Dumontois qui m'ont appris le métier en collaboration avec M. Eric Bréaut puis M. Said Benhamou sur des logiciel comme Mensura et Giration.

J'ai ensuite décidé de m'investir pendant 4 ans au sein d'une entreprise nationale telle que Saunier & Associés où j'ai pu approfondir mes connaissances sur de grands projets de ZAC.

En Janvier 2010, j'ai intégré l'équipe Aménagements Urbains et Routiers de SEGIC Ingénierie où, tout en continuant à exploiter mon savoir-faire en VRD pur, j'ai élargi mes compétences en matière de projets routiers (AUTOPISTE) mais aussi dernièrement en matière de paysages (photomontages sur PHOTOSHOP, croquis paysagers, travaux plastiques).

Je détiens de solides compétences en nivellement, dimensionnement d'assainissement aussi bien en canalisations que bassins de rétention, conception de réseaux divers (secs et humides), cubatures, quantitatifs, Estimations, DPGF, CCTP, ACT.

Je suis vif, rapide, attentif et soulève souvent les questions importantes du projet.

Sûr de mes qualités au niveau professionnel, je sais travailler de manière constructive avec les différents intervenants de l'étude (Architecte, concessionnaires, spécialistes structures ou réseaux, etc...).

Désirant exploiter et approfondir mes qualités, je tiens à évoluer vers un grade d'Ingénieur.



Mes compétences :

06 - Projeter les réseaux secs et humides

01 - Croquis paysagers

07 - Rédiger le Bordereau des Prix Unitaires

02 - Montages paysagers

04 - Calculer le nivellement futur du projet

03 -Proposition de solution d'aménagements urbains

05 - Projeter les réseaux d'assainissement

09 - Rédiger le CCTP

08 - Executer les quantitatifs et estimatifs

CCTP

VRD

Aménagement urbain