Olivier PINOTEAU

Tous ces mots qualifient mon travail, mes actions et mon attitude au travail:



Créatif et novateur: ouvert et curieux.

- Je suis toujours au courant des nouvelles tendances et technologies.

Persuasif et convaincant: Compétences en communication

- Je fais le maximum pour convaincre les gens de mon idée.

Organisé et responsable: Efficace et performant dans mon travail

- Je fais mon travail dans les temps. C'est le point le plus important dans ma vie.

Esprit d'équipe: Mes compétences en management

- Le travail d'équipe est la meilleure façon de faire naître et évoluer une idée

- Dans un brainstorming chaque idée peut émerger et conduire un concept unique.



Mes compétences :

Marketing / Web-Marketing

Social Media

Customer Relationship Management (CRM)

E-Commerce

InDesign, Illustrator, Pack Office (Excel, Word, P