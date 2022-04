Futur diplômé d'un Master en Management Programme Grande Ecole et d'un Master of Science Financial Markets & Investments, je suis à la recherche d'un stage de fin d'études ou d'un VIE en finance de marché et plus précisément comme assistant Trader ou Sales. Mais aussi comme assistant Analyste Financier.



Mes compétences :

Mathématiques appliquées

Commodities

Produits financiers

Régulation

Finance de marché

Analyse financière

Economie

Mathématiques

Bloomberg

Finance d'entreprise