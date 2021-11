Olivier PRADOS

Je suis un travailleur téméraire, tolérent façe aux erreurs et un sens de l'adaptation indéniable pour mon goût pour l'international. J'éprouve de l'empathie pour les collaborateurs et je sais comprendre les intérêts individuels. Mon objectif est de devenir un manager international dans le secteur du commerce, plus particulièrement des dans des bien et services.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Fiction

Leadership

Knowledge management

Intercultural Management

Entrepreneurship

Théorie des jeux

International Finance

Management