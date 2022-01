Olivier RICHARD

LAURE ALLIANCE " Agence Evènementiel "

Organisation de mariage et fêtes s'engage à réaliser et mettre en oeuvre toutes vos idées et attentes pour que vous puissiez profiter sans vous soucier d'un évènement exceptionnel.

Le plus beau jour de votre vie organisé avec soin et précaution en ayant pour seul et unique but .

Le rendre MAGIQUE et EXCEPTIONNEL.





Dans nos prestations nous pouvons organiser aussi une baby shower très en vogue en ce moment...Une fête entre copines et proches de la future maman pour lui permettre de partager un moment sympathique et convivial avant l'arrivée de bébé...C'est aussi un après midi qui célèbre ce nouveau rôle de maman et qui peut-être suscite des interrogations et des craintes que ses amies et ses proches auront vite fait de dissiper...



ORGANISATION PARTIELLE :



NOUS POUVONS INTERVENIR POUR UNE ETAPE PARTICULIERE :(Cérémonie, réception) si vous préférez organiser VOUS MEME votre mariage où votre fête.

vous pouvez faire appel à nous pour jouer les CHEFS D'ORCHESTRES le jour J et vous décharger d'un travail de supervision souvent stressant.



RAPIDE ET EFFICACE, nous saurons trouver les détails en plus qui rendront votre cérémonie unique.

Ce que nous vous offrons est du sur mesure pas du passe partout.(Se renseigner, téléphoner, visiter, comparer, goûter, tester) Vous n'aurez plus qu'à décider.

Nos clients ont tout à y gagner puisqu'il vivront les préparatifs de leur MARIAGE où de FETES sans stress et sans regretter aucunes décisions.



LE JOUR J nous coordonnons les différentes prestations, centralisons les informations de famille et amis, apaisons les inquiétudes.



LES PERSONNES QUI NOUS FERONS CONFIANCE pourrons apprécier leur journée et profiter de leurs invités...



POUR UNE PRISE EN CHARGE TOTALE nous assurerons la remise en état du lieu de réception et de l'envoie des cartes de remerciement.



RASSURANT ,NOUS SERONS LA POUR TENIR VOTRE BUDGET.

Chaque semaine nous vous enverrons les détails du fruit de notre travail et tous les débuts de mois nous nous rencontrerons pour faire le point.



NOUS SOMMES DES MAITRES DE CEREMONIE efficaces et surtout discrets .

nous ne vous décevrons pas car notre sérieux et l'amour de notre métier est incomparable.