Olivier ROBERT

Fort de 10 années d'expérience dans le process, je suis impliqué dans les projets challenging et aime travailler en collaboration avec les différentes parties prenantes de la société.

Je sais me rendre disponible pour mes collègues et participer à leur formation.

"Owner" du KPI des reworks j'ai en charge l'analyse des principaux détracteurs de non confirmité, l'alerte des différentes parties prenantes et la planification d'actions correctives.

Je suis également "layer owner" BEOL sur les technologies U90L et 3DSL et suis amené à travailler en collaboration avec divers corps de métier.