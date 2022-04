Karine FRECHET

Portant un intérêt particulier pour le secteur administratif, très sensibilisée à l'outil informatique, autonome, polyvalente.

Aujourd'hui je souhaite rejoindre une équipe dynamique avec laquelle je pourrais mettre à profit mes compétences, mes qualités de contact et d'organisation et ma capacité de travail.

Ouverte aux autres, soucieuse de me perfectionner, je sais m'adapter et ais le sens des responsabilités, de l'organisation et de la rigueur. J'ai un désir très profond de réussir mon insertion professionnelle, permettant ainsi mon épanouissement aussi bien sur le plan personnel qu'au sein de la société.

Espérant que mon profil retienne votre attention, je me tiens à votre entière disposition afin de vous démontrer mes motivations et mes perspectives d'avenir au cours d'un entretien.

Bien cordialement.

Karine.



Mes compétences :

Adjoint administratif

Administratif

Assistante commerciale

Commerciale