Olivier ROMARY

Après de longues années d’expérience dans le domaine comme ingénieur du son et après avoir travaillé avec plusieurs artistes et groupes, M. ROMARY Olivier, met à votre disposition ses compétences et son savoir-faire. Résidant en Picardie, il est votre partenaire privilégié pour toutes vos réalisations sonores.



Nourri sept années au théâtre d'improvisation de Vincent Martin (1989 à 1996), il continue la scène pour la musique comme bassiste-sampleur du groupe 'Arbor Line'(fusion-hardcore de 1993 à 2000), faisant les premières parties de:'No One Is Innocent', 'Treponempal', 'Senser', 'Watcha' , 'Zebda', 'Marcel et son orchestre'...

Ensuite Musicien de 'Additive' en 2000 (trip-hop),

puis de 'The Old Roots Brothers' en 2005 (funk).



Sorti d'études d'ingénieur du son à la S.A.E Paris (1996 à 1999) et d'expériences personnelles, en 2000 il se consacre à la réalisation sonore: sono live ,albums studio pour des artistes de tous styles, reportage, post-synchro, court-métrage , la musique à l'image l'entraine dans le montage vidéo, puis des captations audio 24, 32, jusqu'à 48 pistes sur des systèmes numériques.

Il développe son studio hybride numérique-analogique pour répondre à des projets de post-production audio/vidéo 24 pistes.

Intervenant régulier sur les spectacles lyriques du théâtre impérial de Compiègne(2007-2012)(Jean-Marc Salzmann, Aurélie Loilier, Magali Léger, Yana Boukoff, Adriana Kucerova, Marie Karall )..



Il s'applique à une conversion adaptée des réalisations artistiques vers les nouveaux médias en respectant leur qualité de restitution.(Page web, musique mp3, vidéo mp4, CD-rom, DVD).



2015 ses outils se modernisent avec le traitement numérique tout en gardant les caractéristiques du grain analogique indispensable à l'émotion musicale des artistes avec qui il travail (Palem, CrossAngel,Electroclav, Fils des Etoiles).



Mes compétences :

Authoring DVD

Post-production audio

Prise de son

Mixage audio

Montage image et video

Programmation HTML, JavaScript, CSS, Action Scrypt

Steinberg Cubase

2D

ActionScript

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Cascading Style Sheets

DSP

HTML

JavaScript

Macromedia Dreamweaver

Macromedia Flash

Premiere

Sonic Foundary Sound Forge

Steinberg Cubase > Steinberg Cubase VST