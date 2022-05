Pierre GUIOL

La force de mon parcours est indéniablement son aspect généraliste, ce qui est un caractère distinctif par rapport au monde professionnel de spécialistes auquel nous sommes confrontés, et un avantage dans la prise de recul et d'évaluation de l'élaboration d 'un projet dans sa globalité. Mes connaissances généralistes, sans être superficielles, acquises gràce à mon cursus universitaire mais aussi par mon expérience professionnelle diversifiée et mes nombreux voyages, me permettent de m'adapter facilement, dans les limites du possible, à une grande diversité d'environnements professionnels et sociaux.



Je connais le fonctionnement du monde du travail et j'ai prit l'habitude d'y évoluer en étant successivement intérimaire dans l'industrie pendant quelques étés, puis réceptionniste d'un hôtel 3 étoiles pendant plus de deux ans afin de financer mes études, et enfin stagiaire à l'Institut français de Bucarest où je fut notamment en charge, avec succès, de la coordination de l'organisation de la Fête de la Musique 2007 en Roumanie.

J'aime voyager et être confronté à de nouveaux horizons et de nouvelles cultures. J'ai notamment passé, en temps cumulé, environ un an et demi en Roumanie, où je vis actuellement: Après y être venu travailler deux étés dans des associations humanitaires et orphelinats d'enfant autistes, j'y ai fait un an d'étude par le biais du programme d'échange Erasmus, puis je suis venu y faire un stage à l'Institut français. Je cherche actuellement à y prolonger mon expérience professionnelle à l'étranger. Mais j'ai aussi traversé d'autres pays en tant que touriste: Inde, Japon, Turquie, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Macédoine, Grèce, Espagne, Italie, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne.



J'ai l'habitude du travail en équipe de part mon expérience professionnelle mais aussi associative ( Les Restos du Coeur, association des étudiants francophones de Roumanie, assises des étudiants francophones d'Europe centrale et orientale...).



Mes compétences :

Culture

dynamique

Evénementiel

evenementiel culturel

Mobilité

Musique

Voyages