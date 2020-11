Olivier RONDEAU

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur et fort de 15 ans d’expérience dont 13 ans en SSII, j’occupe depuis 9 ans des postes de chef de projet.

Mes prestations informatiques m'ont permis de conserver une polyvalence puisque j'ai côtoyé des secteurs d'activité différents : Industrie, Energie, Télécommunications et Banque.

Au cours de ce parcours, j'ai exercé les fonctions suivantes :

- Ingénieur Système

- Assistance à Maitrise d'ouvrage (MOa)

- Chef de Projet Maitrise d'ouvrage (MOa)

- Assistance à Maitrise d’œuvre (MOe)

- Chef de Projet Maitrise d’œuvre (MOe).



Mes atouts principaux sont mon sens de l’écoute, mon relationnel, mon autonomie, mon adaptabilité, ma curiosité et ma capacité à appréhender des problématiques multiples.



Spécialisations : Chef de projet informatique, Chef de projet Infrastructure

Integration Project Manager



Mes compétences :

Project Manager

Chef de Projet