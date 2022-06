Olivier RUAUD

Bonjour,



J'ai intégré RUAUD INDUSTRIES en 1987 (fabricant de produits isolants ,flocage) au sein du service production, après mon service militaire dans l'armée de l'air. Puis, je suis passé à celui des Achats et de la Logistique pendant 8 ans avant de prendre la direction et la gérance de l'entreprise en 2005.



Depuis, avec mon équipe, nous avons automatisé toute la chaîne de production et avons fait certifié l'ensemble de nos produits sous marquage CE et certification ACERMI.



Nous nous efforçons toujours de trouver de nouveaux produits pour répondre aux besoins de notre marché et développons différents produits de négoce.