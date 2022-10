Responsable de l'agence Midi-Pyrenée basée à Toulouse.

L'équipe actuelle se compose de 9 personnes.

et couvre 6 departements ( 31-32-81-82-09-46 ) en negoce de robinetterie, raccords et pompes dans le secteur du genie-climatique, industrie et agro-alimentaire.



Mes compétences :

TOULOUSE

Agroalimentaire