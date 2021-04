Olivier TYACK

Volontaire auprès d'ONG environnementale et ayant travaillé dans le tourisme, la conservation de la biodiversité et la gestion de projet j'ai acquis une expertise dans la mise en place de projets de gestion durable des ressources ainsi que dans des programmes déducation relative à lenvironnement.

J'ai appris à intervenir avec diplomatie à haut niveau dans des contextes multi culturels.

Doué dune grande capacité d'écoute, cela m'a aidé a développer des compétences en médiation. D'une nature très patiente, et possédant une large ouverture d'esprit, ces aptitudes m'ont toutes deux aidés dans ma vie a atteindre mes objectifs en créant des synergies.



Mes compétences :

Coordination

Développement

Développement durable

Education

Gestion de projet

Gestion de ressources

Ressources naturelles