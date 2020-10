Omar LEHLOU

Je suis ingénieur système détudes ferroviaires avec 14 ans dexpérience professionnelles dans des projets internationaux et des environnements multiculturels.

Je suis spécialisé dans les systèmes de signalisation, CBTC, ERTMS et en ingénierie système.

J'ai suivi une formation «conducteur de trains TGV» à bord et sur simulateurs SNCF.

Ouvert à de nouvelles opportunités et en recherche de nouveaux défis.



Mes compétences :

ATC / ATP / ATO

ERTMS

CBTC

Engineering

Audit

Formation

System design

Integration

Documentation

Test

Validation & Verification

Système signalisation