Omayra AHMADI

25 ANS D'EXPERIENCE DANS LE RETAIL HAUT DE GAMME ET LUXE.

- Ouverture et mise en place de boutiques et de flagship.

- Management et contrôle de gestion multi sites.

- Management déquipes de vente de 6 à 45 personnes.

- Création et suivi de lapplication de procédures de gestion commerciale, administrative,financière et de sécurité afin dunifier le réseau des sites de vente.

- Support aux responsables : organisation matérielle et logistique,formation aux procédures et outils, suivi des performances de la force de vente.

- Gestion des ressources humaines.Recrutement.Planing.Législation sociale.

- Gestion économique, maîtrise du budget, objectif rentabilité.

- Gestion et analyse des stocks, planning, approvisionnements.

- Gestion des relations clients, partenaires et fournisseurs.Sourcing.

- Définition et propositions dactions commerciales et de lévénementiel.

- Coordination des différents services internes (store planning, merchandising visuel,finance, informatique, DRH).



Mes compétences :

Management

Développement commercial

Gestion de la relation client

Retail

Luxury Goods

Formation Equipe Retail

Recrutement

Reporting et Analyse

Management Back Office et Opérations

Ouverture,mise en place et suivi de pdv