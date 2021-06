Ombline PASTRÉ HIBON

Forte d'une expérience de 5 ans en tant que Chargée de Recrutement et à la recherche de nouveaux challenges, je suis actuellement à l'écoute du marché pour diversifier mes compétences. Spécialisée dans la restauration, le recrutement des postes à forte exigence ne me fait pas peur. J'ai fait également de la formation et me suis occupée de l'intégration des candidats ainsi que de la partie administrative (rédaction des contrats). Ayant déjà recruté des profils alternants, je suis aussi fortement intéressée par le domaine des relations écoles. Actuellement responsable du personnel dans une entité, j'ai acquis l'ensemble des bases en ressources humaines.

Pour tout contact merci de m'envoyer un message privé.



Mes compétences :

Salons professionnels

Travail de groupe

Entretien de recrutement

Travail en équipe

Restauration rapide

Contact clients

Jobboard

Présentation powerpoint

Travail en mode projet

Communication

Comptes rendus

Relances clients

Prospection

Gestion des stocks

Formation

Entretien collectif

Orthographe

Relations Ecoles

Recrutement

Restauration

RH

Paie

Droit du travail