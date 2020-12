Oona SEILER

Franco-américaine, je me suis naturellement tournée vers l'utilisation de l'anglais dans divers domaines. Après une formation en communication et cinéma, à Paris et à New York, je me suis consacrée pendant une dizaine d'années à différents métiers liés à la télévision et au cinéma. En parallèle, j'ai toujours fait de la traduction écrite et de l'interprétariat de l'anglais vers le français et inversement, en particulier dans le domaine du cinéma, de l'audiovisuel et des arts. Depuis quelques années j'anime aussi des formations en anglais pour pouvoir toujours rencontrer plus de personnes, découvrir plus de richesse en matière d'échanges et de diversification.



Mes compétences :

Cinéma

Audio-visuel

Arts

Littérature

Musique

Environnement

Business