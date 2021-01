Ophélie FREIRE

Mes fonctions attestent de mon expérience diversifiée et de ma capacité d'adaptation. De nature dynamique et persévérante, je fais preuve de rigueur, d'organisation et de précision même dans l'urgence. Je suis à votre disposition pour tout complément d'information.



Maitrise informatique : Word, Excel, Access, PowerPoint, Logiciels comptables : Sage Saari 100 (Comptabilité, Paie, Immobilisations, Commerciale), SIGA (Comptabilité), Master Finance Production F06 (SAP), ORACLE, Gestion Commerciale (Alice, Daffy, Maeva), UNIVERS, Notilus, Lotus Notes, MOVEX (parties création comptes clients, arborescences, conditions, prix nets et dérogations), Décidia.



Mes compétences :

Dynamique

rigoureuse

Excel

PowerPoint

Movex

sérieuse

Microsoft Access