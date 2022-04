Dominique SUR

« Les entreprises qui survivront demain, sont celles qui encouragent la créativité d'aujourd'hui » Maurice Zeldman



L'amélioration continue est un principe essentiel dans la stratégie d'entreprise. Toute démarche a un potentiel d'action et de réussite qu'il convient de valoriser. Cette devise, je cherche à l'appliquer en proposant des solutions innovantes et adaptées à l'entreprise tout en raisonnant investissement durable.



De plus, aujourd'hui, les entreprises ont l'obligation de passer au Web 2.0 afin d'être en cohérence avec les nouveaux canaux d'information et de consommation.

Aujourd'hui, je souhaite saisir toute opportunité dans une entreprise qui place le marketing et ses outils comme une partie intégrante de stratégie globale et les considère comme un levier de croissance.





Mes compétences :

BtoB

Communication

Communication web

E-Marketing

eMarketing

Management

Marketing

Marketing opérationnel

Web