Dominique SUHR

Titulaire d'un Doctorat en chimie et d'un Mastère Spécialisé Qualité-Sécurité-Environnement, je travaille actuellement chez Aveni.



En chimie, je suis un expert dans le domaine des matériaux et plus particulièrement les matériaux hybrides, associant polymères et métaux, métaux et silice... J'ai ainsi abordé les secteurs des biomatériaux, des cosmétiques, des nanotechnologies (citation dans Nature) mais surtout de la microélectronique avec 20 brevets en 13 ans.



En QSE, j'ai une qualification d'auditeur interne ISO 9001 que j'ai pu mettre en pratique chez Varioptic. Mais la Sécurité reste mon point fort puisque j'ai joué le rôle de chargé de sécurité dans cette même entreprise ainsi que chez Aveni. Dans cette dernière entreprise, ma forte implication dans ce secteur a permis d'obtenir l'accréditation ISO 45001 en moins de trois mois.



Cette réelle double compétence est accompagnée d'un grande curiosité dans de multiples domaines de la science et une capacité à transmettre mon savoir dans l'encadrement de plusieurs stagiaires en master ou en école d'ingénieurs (5) et d'un thésard.



Mes qualités : pragmatique, fédérateur, organisé et innovateur.



Je suis attentif à toutes les propositions professionnelles faisant appellent à ma double compétence. Alors si mon profil vous intéresse...n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Chimie

Environnement

matériaux

Qualité

Sécurité