Laurianne RELIGIEUX

Diplômée d'une grande école d'ingénieur Grenoble INP PHELMA (ex: ENSPG-ENSEEG-ENSERG) et du master international de recherche FAME en ingénierie des matériaux fonctionnels et avancés, je suis aujourd'hui Account Technology Manager au sein de la société aveni, spécialisée dans le développement de chimies et process pour le dépôt de couches minces permettant la métallisation des interconnexions pour des produits haute technologie de la microélectronique.



A partir des limitations technologiques exposées par l'utilisation de procédés en voie sèche (PVD, CVD...) et dans le sens des technologies More than Moore, aveni propose une technologie innovante et alternatives en voie humide permettant de meilleurs performances électriques, une réduction des coûts de production grâce à une amélioration de la conformité des films minces ou de meilleurs propriétés de remplissage des interconnexions.



C'est donc dans cet environnement de challenge et d'innovation que j'aime aujourd'hui évoluer. Je mets mes compétences au service de l'entreprise pour assurer le lien avec les clients stratégiques et leur faciliter l'accès à nos produits. Mes meilleurs atouts: une compréhension poussée de la technologie, un fort background technique et une facilité de communication, qui me permettent, ensemble, de cerner de manière précise les attentes client et d'y répondre. Mon objectif est de fournir une analyse précise des enjeux de chaque compte stratégique pour réfléchir, avec les équipes techniques, à un plan opérationnel adapté.



Mes compétences :

Gestion

Couches minces

Développement

Ingénieur

Physique

Électrochimie

Innovation

Microélectronique

Startup

Nanotechnologies

Recherche