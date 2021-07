Myriam RELIGIEUX

Je suis actuellement à la recherche de nouvelles opportunités:



- Formée en école de commerce internationale, spécialisée en marketing et export : BAC + 4

- Plus de 12 ans d’expérience dans les secteurs du luxe et de la grande plaisance.

- Profil multiculturel et sensibilité internationale.

- Compétences solides dans les domaines de l'événementiel, de la communication et du marketing.



Mes compétences :

Export

Luxe

Commerce international

Marketing

Communication

Gestion de projet

Photographie

Nautisme

Yacht management

Public relations

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator