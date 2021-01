Ophélie GHYSELINCK

Professeur de danse diplômée de l'AMDF (Académie des maîtres de danse de France), je vous accueille au sein de mon école Odeya.



Spécialiste des danses de couple et de salon (Valse, Tango, Cha cha cha, Rumba, Paso, Salsa, Rock), je propose toute l'année :

- cours et stages de danse de salon, danse orientale et yoga

- ateliers rock, salsa, valse chaque mois

- initiations a tous styles chaque trimestre

- cours particuliers et privés pour vos événements

- préparations mariage sur mesure



Retrouvez toute l'actualité de mon école sur www.lille-danse.fr



Mon école de danse accueille de nombreux professeurs que j'ai sélectionnés pour leurs compétences et leurs qualités humaines.

Mes collègues enseignent chez Odeya Yoga, Pilates, Stretching, Danse Orientale, Salsa, West Coast Swing, Lindy Hop, Cours enfants dès 3 ans, Groove Dance, Danse Moderne, Danse Contemporaine, Barre au sol