Orane DIOUDONNAT

Diplômée d'un master en Traitement Informatique et Linguistique des Documents Écrits, j'ai également une licence de Lettres classiques, ainsi qu"un BTS d'assistanat de direction...



Mes compétences allient linguistique, informatique et bureautique, et je m'investis fructueusement dans toutes les missions relevant du traitement des langues naturelles.



Mes compétences :

Traduction professionnelle français/anglais

Conseil en écriture et Rédaction professionnelle

Correction/Révision orthographique et syntaxique

Maîtrise du logiciel de traitement de texte Word

Remise à niveau en langue française écrite

Data mining

Traduction

Rédaction

Veille documentaire

Text mining

Documentation

Web

Linguistique