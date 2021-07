Oriane HOARAU

Polyvalente, pédagogue et entreprenante, je bénéficie d'une expérience significative dans la vente (responsable adjointe, VRP exclusive, responsable commerciale, commerciale, vendeuse...). Actuellement en poste où je m'épanouis, je reste cependant à l'écoute d'une opportunité au sein d'une entreprise écoresponsable et engagée pour un monde plus équitable. Je suis mobile à l'international.



Mes compétences :

Merchandising

Prospection

Blogging

Développement durable et éthique des affaires

Marketing direct

Comportement du consommateur

Nouveaux concepts marketing

Webmarketing

Réalisation de courts métrages

Opérations événementielles

Communication non-violente

Management commercial

Gestion de portefeuille

Gestion des conflits

Stratégie des marques

Gestion de la relation client

Community Manager

Distribution

Gestion du point de vente

Développement commercial

Vente et conseil clientèle

Liens entre clients et entreprise