Ayant un diplôme d'ingénieur en Électronique et en informatique industrielle (temps réel), image et signal à l'Université Pierre et Marie Curie (UPMC), Je suis en charge de développer le système d'aide à la conduite pour Renault



Mes compétences :

Electronique

Informatique

Informatique industrielle

Microélectronique

Systèmes Embarqués

Traitement d'image