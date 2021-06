Ousmane DIALLO

Actuellement gestionnaire administration des ventes chez Valeo Etaples, je suis responsable du portefeuille des divisions étrangères de Valeo(Pologne, Inde, Chine, Mexique, Corée, Turquie), du client Suzuki India et de Peugeot-Citroën(backup).

je suis chargé de la gestion des EDI clients( création de nouvel article, mise à jour des prix, création de programme de livraison...), de la planification des transports, du suivi des ventes , de l'analyses des variations des besoins, de l'extraction, mise à jour et synthèse des demandes et la gestion des retours clients.

En outre, je dois analyser la production et la planification pour anticiper les retards et les situations urgentes.