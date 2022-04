Ousmane KANTE

NOS SERVICES

Nous proposons de vous accompagner

dans vos démarches de recherches de crédits et de financements de vos investissements .

Nous faisons :

-La sécurisation financière de votre chiffre d'affaires,

-D'optimisation de votre trésorerie,

- De gestion des procédures collectives par les méthodes du Crédit Management .

-Gestion du risque client.

- Recouvrement de créances

- Formation sur la sécurisation financière.



Par ailleurs :

-Faire des missions Ad hoc pour diagnostiquer vos balances âgées-;

-Faire des missions d'audite de votre portefeuille clients;

-Doing business pour développer votre chiffre d'affaires.

Aussi :

Nous vous accompagner dans toutes vos démarches bancaires au quotidien auprès de nos banques partenaires : ouvertures de comptes , besoins de crédits , besoin de prêt bancaires, besoin de garanties, besoin de cautions, pour vos opérations financières locales ou export.



CLIENTELE CIBLE :

Notre cabinet cible les personnes morales allant des grandes entreprises , des PME PMI TPE TPI Entreprises Individuelles, ou Profession Libérales , artisans , commerçants , les personnes physiques, les detenteurs de projets nationaux ou etrangers et les populations de la diasporas qui souhaitent un accompagnement aupres des banques au Senegal et ou dans la zone UEMOA.



Ma formation:

Je suis titulaire d un 3 Eme cycle en Master 2 en Credit Management a l ESCEM et d'une specialisation, poste 3 eme cycle en Finance a HEC Paris.

J'ai été cadre supérieur a la POSTE FRANCAISE en chargé des études financières . J' étais Responsable du recouvrement et de la gestion du risque client du groupe UPS -SCS durant 7 ans. Chez MEDIAT PARTICIPATION j'etais le Crédit Manager du groupe. Au Sénégal ou j'etais cadre bancaire a la Banque Socièté Generale.



Mes compétences :

Analyse financière

Credit management

Management

Banque

Négociation