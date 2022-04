Ousmane KEITA

Domaine d’expertise : Qualité, gestion de projet, gestion technique et maintenance, sûreté de fonctionnement

• Gestion de projet

• Pilotage des fournisseurs (Qualité, Planning et Coût)

• Gestion des problèmes techniques au sein de groupes inter-Métiers

• Pilotage de l’application des Cahiers des Charges Métiers

• Respect des processus de conception

• Application des procédures Assurance Qualité

• Suivi Qualité de fonctions innovantes (analyses fonctionnelles et CDC spécifiques)

• Mise en place de nouveaux processus de fonctionnement

• Déploiement du Knowledge Management

• Définition politique et stratégie de maintenance

• Déploiement méthodes de maintenance

• Pilotage et suivi de contrat de maintenance