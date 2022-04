Mustapha LAACHIR

Actuellement en mission chez Renault Trucks Défense en tant que coordinateur budgétaire. Au sein de la direction développement produit et achats, j’ai assuré le suivi des dépenses mensuelles de tous les projets au niveau prestations, pointage des heures et réception pièces.



Titulaire d'un Master 2 en management de la qualité à l'Université de Technologie de Compiègne, ingénieur maître en mécanique et doté d'une expérience professionnelle au sein de grands groupes: PSA, Arcelor et Renault. Ces expériences m'ont apporté la satisfaction d'une expérience concluante dans l'industrie et m'ont permis de mener à bien des projets dans des environnements humains différents, de diversifier mon expérience et d'avoir une vision large et transversale.



Durant une mission précédente, j’ai développé Sous VBA Excel plusieurs applications fonctionnelles. Des applications centrales qui compilent plusieurs données sources, récupèrent les informations saisies par les utilisateurs et régénèrent des fichiers.



Mon parcours témoigne de ma grande capacité à s'adapter dans des domaines variés et différents.



Bien cordialement



Mes compétences :

Qualité

Gestion de projet

Ingénierie

Informatique

Visual Basic

Gestion de prestataires

Gestion budgétaire