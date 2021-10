Ousmane KEITA

Élabore et met en œuvre la politique générale de la structure

Définit les axes stratégiques pour le développement de nos activités

Analyse les données de nos activités et identifie des axes dévolution

Définit et supervise la politique de gestion des ressources humaines

Définit la politique salariale en concertation avec les acteurs sociaux

Encadre les équipes

Veille au développement des compétences des salariés

Participe au recrutement du personnel

j'occupe ce poste depuis 10 ans