Ousmane KONE

Slt je suis un jeune ivoirien tres ambitieux et j'exerce dans le domaine du transport et de la logistique.j'ai un B.T.S transport et logistique j'ai 30ans et je recherche des partenaires financiers a travers le monde car dans mon pays ce secteur est tres mal geré je veux reorganiser ce secteur .j'ai des idéés et aussi de tres bon projets a réaliser je compte beaucoup sur votre partenaria j'envisage de creer une grande societe de taxis compteurs et tout mes taxis seront climatisees cmopte tenu du fait que dans mon pays il fait trs chaud les clients aprecieront car ici les taxis climatisés se compte au bout des doigts et aussi je veux ouvrir des grandes surfaces pour la vente des pieces detachees des vehicules importees et je mettrai aussi des mini cars pour les longues distances .le secteur des taxis compteurs est tres rentables et je mettrai aussi des taxis climatisés aux abords des grands hotels et de l'aeroport actuellement je suis propietaire de deux taxis compteurs .je compte sur vous car il y a un marché a prendre



Mes compétences :

Ponctualité

Rigueur