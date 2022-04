Ousmane SARR

Master en Génie logiciel, administration Réseaux et Sécurité Informatique.

Titulaire d`une licence professionnelle en réseaux et systèmes informatique à l`Itecom avec la mention très bien.

Titulaire d`un Diplôme et d`un Brevet de Technicien Supérieur en informatique de gestion tous avec la mention bien.

Actuellement à NESTLE Sénégal.



Mes compétences :

Sales Managment Trainee

Administrateur Reseaux Et Systèmes Informatique

Technicien Supérieur En Informatique De Gestion

Programmation Java, Vb , C...

Administrateur Linux!