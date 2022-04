Je suis Ousmane Savadogo, Directeur de l'entréprise agroalimentaire COTAC Burkina. Nutritionniste et Technologue Alimentaire de formation, j'ai travaillé comme responsable de la production et responsable de la qualité dans des PME agroalimentaires de la place avant d'ouvrir mon entréprise en 2005. Je suis parallelement professeur de Biochimie, Sciences Alimentaires, Hygiène et Biologie dans des lycées d'enseignement professionel et général dans la ville de Ouagadougou.



Mes compétences :

MBA Management des entreprises

Analyse et interprétation biochimique et microbiol

Enseignement de Chimie-Biochimie, sciences alimen

Montage et gestion des entreprises agroalimentaire

Montage et gestion de laboratoire d'analyses