Ousmane SENE (OUSMANE SENE )

Ancien étudiant à l'université catholique de l'Afrique de l'ouest (UCAO) dans la filière informatique de gestion. Après trois mois de stage a OMEGA PELAGIC (entreprise de transformation des produits halieutiques) j'ai été engagé comme gestionnaire de données de 2017 à juin 2021. Mes missions étaient les suivantes : Chargé des factures des achats de matières premières, suivie des rapports réception de matières premières, de la production et des emballages du produit finis. Gestionnaire de stocks du produit finis et des exportations. Gestionnaire des des différentes magasins (magasins des emballages, magasin de matériels de production et du produits consommables). Gestion du stock gas-oil et des prévisions d'alimentation. Maintenant, je suis à Bel Meal (entreprise de transformation de farine et huile de poissons). Je suis le gestionnaire de données et en même temps le service achat.