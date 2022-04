Ousmane SYLLA

Mesdames, Messieurs,



Diplômé du Master Consultant ERP SAP- FI à l'Ecole Privée des Sciences Informatiques de Paris.

Je cherche actuellement une opportunité professionnelle CDI en tant que Consultant Junior.

J'ai la capacité de répondre à tous les besoins financiers et comptables des entreprises. Je suis capable de configurer les étapes préalables durant la mise en place du module financier dans le système SAP ECC 6.0. Je maîtrise tous les différents sous- modules du FI : Comptabilité financière, comptabilité générale, comptabilité des immobilisations, comptabilité bancaire,les opérations de clôture, le reporting financier, le "Payment and Dunning Program,Correspondence,Interest, Calculation","l'Accounting customizing II", la " Solution Manager" ainsi que des notions en BW. J'optimiserai les flux de la solution intégrée face aux différents problèmes de la société.

Mobile géographiquement, je me tiens disponible pour un éventuel entretien.



Mes compétences :

SAP FI/CO

Contrôle de gestion

SAP

Gestion