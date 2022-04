Ousmane TRAORE

Madame, Monsieur,



Je suis actuellement en formation de Technicien de Maintenance Informatique et Réseaux (agréée EDUGROUPE d’une durée de 8 mois, au centre EDUGROUPE de Nanterre).



Je dois effectuer une mise en situation professionnelle de deux mois(du 28/08/2012 au 22/10/2012), qui doit me permettre de valoriser mes connaissances.



Par ailleurs, je possède également une Licence en Administration Economique et Sociale que j'ai completé par une formation en Techniques de gestion administrative et commerciale.



Dans l’espoir que vous voudriez bien donner une suite favorable à ma demande,je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Informatique

Gestion de production

Management d'équipe

Réseaux informatiques & sécurité