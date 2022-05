Mickael GUERIN

De formation RH, j'ai successivement exercé dans les RH, l'organisation, le commercial, et la gestion d'une agence.



Plus de 15 années passées au sein du groupe La Poste (DRH, Directeur Commercial, Directeur d'Agence), et une mission de management de transition pour la société Bac@idées, spécialiste du faire-part sur internet, je m'occupe désormais du Risk Management pour les départements du 84, 04 et 05, après avoir mis en place le nouveau concept d'organisation de bureau (Espace Commercial Intégral), dans une optique conduite du changement.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Management de transition

Management commercial

Coaching individuel

Organisation d'évènements

Management

Commercial

Sociologie des organisations

Organisation du travail

Organisation de séminaires

Histoire

Sciences politiques

E-commerce

Internet