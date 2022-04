Ousmanou MEFIRE

Salut à tous et toutes!

EVENT IMAGE est un concept crée et spécialisé dans la valorisation des produits issus des prises de vues événementielles, des productions vidéos, des vues panoramiques disséquées...

Aussi EVENT IMAGE aide dans l'immortalisation des plus grands événements susceptibles de marquer la vie de tout être humain.Bien plus il invite à travers des techniciens spécialisés dans l'imagerie des produits miniers et peut aussi contribuer dans leur exploitation!



Mes compétences :

Dextérité