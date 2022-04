Oussa MOHAMED

Je suis élève ingénieur en troisième année génie des systèmes électriques, portant un DUT en électrotechnique et électricité industrielle. Actuellement à la recherche d’un stage de fin d’étude. Qui porte sur un sujet innovant de dimensionnement, maintenance, automatisation et/ou optimisation d’un processus industriel. D’une durée de trois à six mois, on vue d’obtenir mon diplôme d’ingénieur d’état.



Bienvenu sur mon profil, suivez-moi sur le site oussamohamed.wordpress.com





Mes compétences :

Commande des machines MCC MAS.

WordPress

Microsoft Office

Caneco

Maintenance et qualité des procédés industriels

Ecodial

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Recherche Opérationnelle

Proteus

Multimédia numérique

MATLAB

Dimensionnement des installations électriques BT