Oussama ABADI

Madame, Monsieur,



Etant actuellement à la recherche d’un emploi, je me permets de vous proposer ma candidature au poste d'autoroutier.

En effet je possède tous les atouts qui me permettront de réussir dans ce rôle. Motivation, rigueur et écoute sont les maîtres mots de mon comportement professionnel.

Régulièrement confronté aux aléas du métier, je suis capable de répondre aux imprévus en toute autonomie.





Mes compétences :

Microsoft Windows

Microsoft Office

Lotus Notes/Domino

Microsoft Windows 7

Microsoft Outlook

BlackBerry

Microsoft Works

Microsoft Word

Microsoft Windows XP Professional

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT 4.x

Microsoft Excel

Microsoft DOS

Microsoft Access

Ciel Paye

Ciel Compta

BIOS

Active Directory