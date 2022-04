Oussama AKIR

Conception et Développement des applications mobile:

- Conception et réalisation des Man Machine Interface

- Intégration et test des solutions.

- Génération des binaires intermédiaire et official à l'aide de LTIB.

Rédaction des documents :

- Réponse aux cahiers des charges (propositions techniques).

- Rapports de Spécifications.

- Documents de conception.

- Rapports de tests et qualification.



W3Schools HTML/CSS certification

http://www.refsnesdata.no/certification/w3certified.asp?email=akir.oussama @gmail.com



Langages: javascript, C/C++, Java, Shell, SQL, PLSQL, Html, ajax, C# , xml.

SGBD: Oracle, sqlite.

Méthodologies: UML.

Systèmes : Linux, Windows 9x/2k/XP/Vista.

Système temps réel : VHDL, RTLinux.

IDE et autre outils : Eclipse, .Net, Adobe Flex.

Plateformes : iMX31 (Core ARM11), IMX51 (ARM Cortex A8)