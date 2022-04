Oussama BELHAJ

Je suis ingénieur diplômé en 2004 de l'Ecole Supérieure du Bois de Nantes.

Je travaille dans le domaine de la menuiserie. Je conduis actuellement les projets de recherche et développement au sein des sociétés Proboporte et Atelier PEAU. Je suis également à la tête du service informatique du groupe.



J'ai occupé plusieurs postes au sein du groupe depuis 2004 : conception et bureau d'études, sourcing, tournée commerciales, conduite de travaux de chantiers de menuiseries, etc.



J'aime la précision, le travail méthodique et l'autonomie, et j'exige la rigueur.



Je suis toujours à l'écoute du marché. Je reste ouvert à toute proposition de poste de management de projets ou de développement ...



Mes compétences :

Suivi de chantiers

Marketing

Bureau d'études

Informatique

Bois

Gestion de projet

Conduite de projet

Gestion de la production