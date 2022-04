Domaines de compétences:

Théorie des langages et architecture des automates

Programmation impérative et fonctionnelle

Langages Informatiques: Caml, C, Java, Turbo Pascal, Matlab, Fortran, Java, VB

Outils Mathématiques : Statistiques, Probabilités, Algèbre linéaire, Analyse numérique

Optimisation, Approximation et Gestion comptable et financière