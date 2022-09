Victor GODAYER

Diplômé de l'ENSEEIHT (Ecole Nationale Supérieure d’Électrotechnique, d'Electronique, d'Informatique, d'Hydraulique et des Télécommunications) en Informatique et Math Appliqués je dispose de fortes connaissances en informatique généraliste.

Mon Master en "applications internet" de l'université d'Heriott Watt m'a apporté de nouvelles connaissances en matière de développement et d'architecture web.



Egalement geek à mes heures perdues je suis fin connaisseur des langages de programmation tels que PHP, python, et des frameworks en faisant usage (Drupal, Symfony, Django...). HTML, CSS, javascript, jquery et ajax sont aussi dans mes domaines de compétences.



Mes compétences :

Web 2.0

REST

Web services

PHP5

Python

Web développeur

Django

Symfony 2

Drupal

Javascript

PHP

Ajax

Web development

HTML

CSS

Mysql

SugarCRM

OpenERP